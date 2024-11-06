Тендер на реконструкцию теплосетей объявили во Власихе

Электронный конкурс на реконструкцию тепловых сетей объявили во Власихе. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Согласно информации в Единой информационной системе закупок, конкурс охватывает работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной и рабочей документации, а также непосредственно реконструкции участка тепловой сети от поликлиники до здания № 292 на Лесной улице. Помимо этого, проект включает демонтаж старой сети на участке длиной свыше 620 метров.

Работы финансируются из бюджета Московской области и городского округа Власиха и проводятся в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершение проекта запланировано на 2025 год.