Тендер на реконструкцию теплосетей объявили во Власихе

Конкурс в электронной форме на реконструкцию участка теплосетей объявили во Власихе. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, разработать рабочую документацию и выполнить саму реконструкцию. Помимо этого, необходимо запроектировать реконструкцию с демонтажем существующей тепловой сети с прокладкой в подземном исполнении.

Участок теплосетей находится на Заозерной улице от дома №15 до ДС № 5 Звездочка. Все работы необходимо завершить в 2025 году.