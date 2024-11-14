Тендер на реконструкцию теплосетей объявили во Власихе

Конкурс в электронной форме на реконструкцию участка теплосетей объявили во Власихе. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, разработать рабочую документацию и выполнить саму реконструкцию. Помимо этого, необходимо запроектировать реконструкцию с демонтажем существующей тепловой сети с прокладкой в подземном исполнении.
Участок теплосетей находится на Заозерной улице от дома №15 до ДС № 5 Звездочка. Все работы необходимо завершить в 2025 году.
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