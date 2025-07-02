Тендер на реконструкцию теплосетей объявили в Зарайске
Сыше 800 метров теплосетей реконструируют в деревне Зименки под Зарайском. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, в деревне Зименки реконструируют сети теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и проведет работы. В планах реконструировать 888 метров коммуникаций.
Работы проведут в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет регионального и муниципального бюджета.
Завершить реконструкцию планирут в 2026 году.