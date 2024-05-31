Тендер на реконструкцию школы №16 объявили в Подольске

Фото: Медиаархив Московской области

Конкурс в электронной форме на реконструкцию школы № 16 и строительство пристройки объявили в Подольске. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документации, а также выполнить реставрацию учебного учреждения и установить необходимое оборудование. Помимо этого, запланировано возведение пристройки, рассчитанной на 580 учеников.

Завершить все работы планируется в 2026 году.

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