Тендер на реконструкцию школы № 12 объявили в Мытищах

Школу № 12 реконструируют в Мытищах. Там появится пристройка со спортивным и актовым залами. Тендер на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет реконструкцию здания школы, а также возведет пристройку со спортивным и актовым залами, а также пищеблоком и мастерскими. Ее площадь превысит 2,7 тысячи квадратных метров, там смогут заниматься 288 человек.

Работы проведут по муниципальной программе за счет бюджета округа. Завершить реконструкцию планируют в 2026 году.