Тендер на реконструкцию школы № 12 объявили в Мытищах

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет реконструкцию здания школы, а также возведет пристройку со спортивным и актовым залами, а также пищеблоком и мастерскими. Ее площадь превысит 2,7 тысячи квадратных метров, там смогут заниматься 288 человек.
Работы проведут по муниципальной программе за счет бюджета округа. Завершить реконструкцию планируют в 2026 году.
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