Тендер на реконструкцию школы № 14 объявили в Коломне

Здание школы № 14 реконструируют в Коломне. Там появится пристройка на 400 мест. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию, а затем реконструирует здание и возведет пристройку площадью более двух тысяч квадратных метров. Туда также поставят все необходимое оборудование.

Кроме того, на территории обустроят спортивное ядро и проведут благоустройство.

Школу реконструируют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.

Работы планируют завершить в 2027 году.