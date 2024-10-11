Тендер на реконструкцию очистных сооружений объявили в Мытищах

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила о конкурсе в электронной форме на реконструкцию водоочистных станций в Мытищах. Подрядчику также предстоит выполнить работы и оказать услуги, связанные с инженерными изысканиями, подготовкой проектной и рабочей документации.

Планируется увеличить производительность с 968,7 до 2596,32 кубометра в сутки, а также построить несколько объектов, включая здания УФ-обеззараживания, компрессорной станции и механического обезвоживания осадка.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры». Они будут финансироваться из областного и муниципального бюджетов. Завершение проекта намечено на 2026 год.

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