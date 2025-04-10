Тендер на реконструкцию Новопетровской школы объявили в Истре

Как сообщили в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, проведет реконструкцию здания и поставит туда новое оборудование.
У школы также появится пристройка площадью 9,5 тысячи квадратных метров.
Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета. Завершить реконструкцию планируют в 2027 году.
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