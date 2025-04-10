Тендер на реконструкцию Новопетровской школы объявили в Истре

Здание Новопетровской школы реконструируют в Истре. Там так появится пристройка на 300 мест. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как сообщили в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, проведет реконструкцию здания и поставит туда новое оборудование.

У школы также появится пристройка площадью 9,5 тысячи квадратных метров.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета. Завершить реконструкцию планируют в 2027 году.