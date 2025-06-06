Тендер на реконструкцию лицея объявили в Ликино-Дулеве

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о проведении открытого электронного конкурса на реконструкцию Ликино-Дулевского лицея в Орехово-Зуевском округе. Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ.

В рамках проекта планируется реконструировать существующее здание площадью свыше девяти тысяч квадратных метров и построить дополнительное площадью 6,5 тысячи квадратных метров на 550 мест. Два корпуса соединит теплый надземный переход, что обеспечит комфортное перемещение учащихся в любую погоду.

Реконструкцию лицея проведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного бюджета.

Работы завершат в 2027 году.