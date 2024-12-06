Тендер на реконструкцию котельной объявили в Реутове

Конкурс в электронной форме на реконструкцию котельной № 6 объявили в Реутове. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Согласно проекту, подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, разработать рабочую документацию, а также реконструировать коммунальный объект.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и городского округа Реутов. Завершить реконструкцию необходимо в 2027 году.