Согласно проекту, подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, разработать рабочую документацию, а также реконструировать коммунальный объект.
Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и городского округа Реутов. Завершить реконструкцию необходимо в 2027 году.
Тендер на реконструкцию котельной объявили в Реутове
Свыше 40 призеров конкурса рисунков «Это моя семья» наградили в Подмосковье
Пинавший лежавшего на улице трехлетнего сына отец из Уфы объяснился
Замглавы Чехова проверил общественные территории на двух улицах
Проблемы в отрасли горюче-смазочных материалов обсудили в Общественной палате
Еще 12 подъездов в многоквартирных домах отремонтировали в Истре с сентября
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте