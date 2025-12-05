Тендер на реконструкцию котельной объявили в поселке Кировском
В поселке Кировском в муниципальном округе Лотошино готовятся начать масштабную модернизацию котельной. Процедуру выбора подрядчика уже запустили.
Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлев уточнила, что открытый конкурс пройдет в электронной форме.
Перед началом работ необходимо провести инженерные изыскания и подготовить проектные документы.
Мощность котельной планируют увеличить до девяти мегаватт.
Проект будут финансировать из регионального бюджета и средств муниципального округа. Его реализуют по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».
Завершить реконструкцию планируют в 2027 году.