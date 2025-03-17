Тендер на реконструкцию котельной объявили в Лотошине

Конкурс в электронной форме объявили на реконструкцию котельной № 17 в Лотошине. Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева уточнила, что подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить документацию и реконструировать объект.

Работы пройдут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Их будут финансировать за счет бюджета Подмосковья и округа.

Реконструкцию котельной планируют завершить в 2026 году.