Тендер на реконструкцию котельной объявили в Лотошине
Конкурс в электронной форме на реконструкцию котельной № 10 объявили в Лотошине. Извещение о тендере опубликовали в пятницу в Единой информационной системе в сфере закупок.
Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева пояснила, что подрядчик также должен будет поставить оборудование, необходимое для эскплуатации котельной.
Работы будут финансировать за счет бюджета региона и округа. Их проведут по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».
Реконструкцию котельной завершат в следующем году.
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