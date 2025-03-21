Тендер на реконструкцию котельной объявили в Лотошине

Конкурс в электронной форме на реконструкцию котельной № 10 объявили в Лотошине. Извещение о тендере опубликовали в пятницу в Единой информационной системе в сфере закупок.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева пояснила, что подрядчик также должен будет поставить оборудование, необходимое для эскплуатации котельной.

Работы будут финансировать за счет бюджета региона и округа. Их проведут по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Реконструкцию котельной завершат в следующем году.