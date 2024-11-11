Тендер на реконструкцию котельной объявили в Королеве

Конкурс в электронной форме на реконструкцию котельной объявили в Королеве. Все работы необходимо завершить 2026 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проект, разработать рабочую документацию и реконструировать котельную «Самаровка» в Королеве на улице Самаровка, 1.

Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и профинансируют за счет средств регионального и окружного бюджетов.