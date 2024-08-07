Тендер на реконструкцию котельной объявили в Егорьевске

Фото: Медиаархив Московской области

Котельную на улице 50 лет ВЛКСМ капитально отремонтируют в Егорьевске. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе. Работы планируют завершить в 2026 году.

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит документацию и реконструирует котельную.

Работы проведут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет регионального и муниципального бюджетов.

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