Тендер на реконструкцию котельной объявили в Богородском округе

Электронный аукцион на выполнение работ, связанных с инженерными изысканиями, подготовкой проектной и рабочей документации, а также реконструкцией котельной «Авдотьино-Нижняя» объявили в Богородском городском округе. Победителю тендера также предстоит увеличить ее мощность.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса на эти работы и услуги. Реконструкция котельной предполагает увеличение мощности до 4,6 МВт и будет осуществляться по адресу: Московская область, Богородский городской округ, город Ногинск, деревня Авдотьино, улица Нижняя, дом № 6б. В рамках закупки планируется разместить новое оборудование в существующем здании котельной.

Проект финансируется в рамках муниципальной программы, посвященной развитию инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращению с отходами, с использованием средств бюджета Московской области и Богородского городского округа.

Завершение работ запланировано на 2026 год.