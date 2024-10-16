Тендер на реконструкцию котельной объявили в Балашихе

Конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации, а также реконструкцию котельной № 1 объявили в Балашихе. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Извещение о конкурсе на выполнение работ и оказание услуг по реконструкции котельной № 1 мощностью 140 МВт разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры». Они будут финансироваться из бюджета области и городского округа Балашиха. Завершение проекта запланировано на 2026 год.

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