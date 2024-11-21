Тендер на реконструкцию котельной № 8 объявили в деревне Монасеино

Конкурс в электронной форме на реконструкцию котельной № 8 объявили в деревне Монасеино Лотошинского округа. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Подрядчику предстоит выполнить работы, связанные с инженерными изысканиями, подготовкой проектной и рабочей документации, реконструкцией капитального объекта и поставкой оборудования для эксплуатации котельной.

Работы финансируются из бюджета Московской области и городского округа Лотошино в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершить реконструкцию коммунального объекта планируются в 2026 году.