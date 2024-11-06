Сегодня 17:54 Тендер на реконструкцию котельной № 6 объявили в Коломне Фото: Медиаархив Подмосковья
Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит необходимую документацию и проведет реконструкцию котельной на улице Карла Либкнехта.
Работы проведут по госпрограмме за счет регионального и муниципального бюджетов.
Ранее губернатор Московской области
Андрей Воробьев напомнил, что в этом году модернизируют 39 котельных и тепловых пунктов Подмосковья, обновят 185 километров теплосетей. Для улучшения системы ЖКХ запланировали 170 мероприятий в этом году.
Сегодня 18:55 Россия отметит 80-летие Владимира Жириновского в 2026 году
Сегодня 18:53 Песков заявил о возможности США прекратить конфликт на Украине
Сегодня 18:46 Минтранс Подмосковья: подготовку подвижного состава к зиме завершили на МЖД
Сегодня 18:39 Песков рассказал, каким будет следующий президент России
Сегодня 18:37 Памятную доску в честь мастера спорта СССР Фомина открыли в Солнечногорске
Сегодня 18:36 Новый храм построят в деревне Курово под Дмитровом
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте