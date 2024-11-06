Тендер на реконструкцию котельной № 6 объявили в Коломне

Котельную № 6 в Коломне капитально отремонтируют к 2026 году. Извещение о проведении конкурса на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит необходимую документацию и проведет реконструкцию котельной на улице Карла Либкнехта.

Работы проведут по госпрограмме за счет регионального и муниципального бюджетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в этом году модернизируют 39 котельных и тепловых пунктов Подмосковья, обновят 185 километров теплосетей. Для улучшения системы ЖКХ запланировали 170 мероприятий в этом году.