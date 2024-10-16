Тендер на реконструкцию котельной № 25 объявили в Чехове

Конкурс на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации, а также реконструкцию котельной № 25 объявили в Чехове. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Извещение о проведении конкурса разместили в Единой информационной системе. Работы будут проводиться в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры» и финансироваться из бюджета Московской области и городского округа Чехов. Отмечается, что завершить проект планируется в 2026 году.

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