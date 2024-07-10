Тендер на реконструкцию котельной № 1 объявили в Реутове

Конкурс в электронной форме на реконструкцию котельной № 1 открыли в Реутове. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о конкурсе. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, поставить оборудование и выполнить реконструкцию котельной. Объект находится в Реутове, на улице Новогиреевской.

Работы выполнят в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и оплатят из бюджетов Московской области и Реутова.

Завершить реконструкцию планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».