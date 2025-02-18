Тендер на реконструкцию гимназии объявили в Раменском

Открытый конкурс в электронной форме на реконструкцию гимназии объявили в Раменском муниципальном округе Московской области. Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Согласно проекту, подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектные и рабочие документы, провести реконструкцию четырехэтажного здания, возвести пристройку на 500 мест, а также предоставить оборудование для эксплуатации учебного заведения.
Работы будут проводить за счет средств бюджета Московской области по муниципальной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Их планируют завершить в 2027 году.
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