Тендер на реконструкцию гимназии объявили в Раменском

Открытый конкурс в электронной форме на реконструкцию гимназии объявили в Раменском муниципальном округе Московской области. Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно проекту, подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектные и рабочие документы, провести реконструкцию четырехэтажного здания, возвести пристройку на 500 мест, а также предоставить оборудование для эксплуатации учебного заведения.

Работы будут проводить за счет средств бюджета Московской области по муниципальной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Их планируют завершить в 2027 году.