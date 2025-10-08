Тендер на реконструкцию гимназии на Вокзальной улице объявили в Красногорске

Конкурс на выполнение работ по реконструкции гимназии со строительством пристройки на 975 мест объявили в Красногорске. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит модернизировать образовательное учреждение № 7 имени Д. П. Яковлева на Вокзальной улице. Проект также подразумевает обустройство внутренних помещений, а также разработку архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений для создания безопасной и комфортной среды.

Работы пройдут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета.

Завершить реконструкцию планируется в 2028 году.