Тендер на реконструкцию дороги в деревне Сабурово объявили в Красногорске

Конкурс в электронной форме на реконструкцию дороги объявили в Красногорске. Все работы необходимо завершить 2026 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит разработать проект, а также провести изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции автомобильной дороги в деревне Сабурово под Красногорском. Всего планируется обновить 450 метров дороги.

Работы проведут по госпрограмме «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и профинансируют за счет средств бюджета региона.