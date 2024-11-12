Конкурс в электронной форме на реконструкцию дороги объявили в Красногорске. Все работы необходимо завершить 2026 году.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит разработать проект, а также провести изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции автомобильной дороги в деревне Сабурово под Красногорском. Всего планируется обновить 450 метров дороги.
Работы проведут по госпрограмме «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и профинансируют за счет средств бюджета региона.
Тендер на реконструкцию дороги в деревне Сабурово объявили в Красногорске
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