Тендер на реконструкцию 4 км теплосетей объявили в Бронницах

Конкурс объявили на реконструкцию более четырех километров сетей теплоснабжения в Бронницах. Сообщение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчики должны будут выполнить работы на улицах Красной и Москворецкой, а также в переулке Маяковского. Они будут финансироваться за счет средств бюджета Подмосковья и городского округа.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации и выполнение работ по реконструкции сетей теплоснабжения в городском округе Бронницы Московской области», — пояснила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Завершить работы планируют в 2026 году.