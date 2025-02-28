Тендер на реконструкцию 4 км теплосетей объявили в Бронницах

Конкурс объявили на реконструкцию более четырех километров сетей теплоснабжения в Бронницах. Сообщение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчики должны будут выполнить работы на улицах Красной и Москворецкой, а также в переулке Маяковского. Они будут финансироваться за счет средств бюджета Подмосковья и городского округа.
«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации и выполнение работ по реконструкции сетей теплоснабжения в городском округе Бронницы Московской области», — пояснила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
Завершить работы планируют в 2026 году.
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