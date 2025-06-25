Тендер на реконструкцию 2 участков теплосети объявили в Реутове

Фото: Медиаархив Подмосковья

Реализация масштабной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» продолжается в Подмосковье. В рамках этой инициативы в Реутове объявили электронный конкурс на реконструкцию участков тепловых сетей.

На портале госзакупок появилось извещение о проведении открытого конкурса на комплекс работ, включающий инженерные изыскания, разработку документации и модернизацию теплотрасс.

Проект предусматривает реконструкцию двух отрезков общей протяженностью 485 метров. Особое внимание уделят выносу магистральных тепловых сетей с территорий социальных учреждений.

Финансирование проекта осуществят за счет средств областного и местного бюджетов.

Завершение работ запланировано на 2027 год.

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