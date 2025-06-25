Тендер на реконструкцию 2 участков теплосети объявили в Реутове

Реализация масштабной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» продолжается в Подмосковье. В рамках этой инициативы в Реутове объявили электронный конкурс на реконструкцию участков тепловых сетей.
На портале госзакупок появилось извещение о проведении открытого конкурса на комплекс работ, включающий инженерные изыскания, разработку документации и модернизацию теплотрасс.
Проект предусматривает реконструкцию двух отрезков общей протяженностью 485 метров. Особое внимание уделят выносу магистральных тепловых сетей с территорий социальных учреждений.
Финансирование проекта осуществят за счет средств областного и местного бюджетов.
Завершение работ запланировано на 2027 год.
«Олимпийский фестиваль» прошел в пришкольном лагере в Солнечногорске
Выпускник из Солнечногорска получил 100 баллов на ЕГЭ по информатике
Банк России предложил внедрить цифровой рубль с 1 сентября 2026 года
Опасный тренд в TikTok с дезодорантом распространился среди подростков
Капитальный ремонт детского сада в Радумле выполнили на 50%
Тендер на строительство путепровода объявили в Орехово-Зуеве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте