Тендер на реконструкцию 2 участков теплосети объявили в Реутове

Реализация масштабной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» продолжается в Подмосковье. В рамках этой инициативы в Реутове объявили электронный конкурс на реконструкцию участков тепловых сетей.