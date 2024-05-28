Тендер на разработку проекта ремонта моста через Северку объявили в Подмосковье

Фото: Медиаархив Московской области

Конкурс в электронной форме на разработку проектной документации на капремонт моста через реку Северку объявили в Подмосковье. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Объект находится на 92+364 километре дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск. Подрядчику предстоит выполнить инженерно-геодезические, геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания. Также необходимо провести предпроектное обследование моста и проектные работы.

Проект необходимо сдать в 2025 году.

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