Тендер на расчистку реки Учи объявили в Пушкинском округе

Конкурс в электронной форме на расчистку реки Учи объявили в Пушкинском городском округе. Полностью выполнить все работы планируется в 2026 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит расчистить реку Уча в два этапа. Общую территорию проведения работ разделить на три участка — всего 6,965 метров. Исполнитель должен расчистить русло в пределах донных отложений, без его углубления и расширения. Работы придется приостановить на время нереста рыб.

Расчистку проведут по государственной программе «Экология и окружающая среда» и профинансируют за счет средств регионального и окружного бюджетов.