Тендер на поставку оборудования в новый детский сад объявили в Щелкове

Электронный аукцион на поставку оборудования в новый детский сад на 240 мест объявили в Щелкове. Выполнение работ планируется завершить в следующем году.
Победителю тендера предстоит завершить работу по строительству и поставить оборудование, необходимое для функционирования учебного учреждения. Объект расположен в микрорайоне «Щелково-7» вблизи улицы Неделина.
Среди работ — монтаж наружных сетей и систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. НМЦК лота превысила 645 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на портале «ЕИС Закупки».
Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.
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