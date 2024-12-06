Тендер на поставку оборудования в новый детский сад объявили в Щелкове

Электронный аукцион на поставку оборудования в новый детский сад на 240 мест объявили в Щелкове. Выполнение работ планируется завершить в следующем году.

Победителю тендера предстоит завершить работу по строительству и поставить оборудование, необходимое для функционирования учебного учреждения. Объект расположен в микрорайоне «Щелково-7» вблизи улицы Неделина.

Среди работ — монтаж наружных сетей и систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. НМЦК лота превысила 645 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на портале «ЕИС Закупки».

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.