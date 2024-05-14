Тендер на поставку медоборудования в больницу объявили в Одинцове | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 23:14 Тендер на поставку медоборудования в больницу объявили в Одинцове Медиаархив Подмосковья

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Аукцион на капитальной ремонт кабинета и поставку медицинского оборудования в ГБУЗ Московской области «Одинцовская областная больница» объявили в Подмосковье. Завершить работы и поставить медтехнику необходимо до конца ноября 2024 года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

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Исполнителю предстоит подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания, капитально отремонтировать помещение для медоборудования, а также поставить в медицинское учреждение и ввести в эксплуатацию магнитно-резонансный комплекс.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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