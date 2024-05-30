Тендер на очистку прудов и рек объявили в трех городских округах Подмосковья

Фото: Медиаархив Московской области

Конкурс на механизированную очистку водных объектов объявили в трех городских округах: Щелково, Пушкинском и Сергиево-Посадском. Работы необходимо завершить к ноябрю этого года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит очистить Трубинский пруд, четыре участка ручья Поныри, Медвежье озеро, пруд Загорское море и реки Серебрянку и Махорку.

Заказчиком выступает ГБУ МО «Дирекция экологических проектов».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дебоширам тут не место. В России призвали ограничить продажу алкоголя на внутренних рейсах

Помощь с двойным дном. Зачем Макрон призывает отправлять инструкторов на Украину

Учителя как супергерои. Выводы после учебного года

Прощай, прекрасная няня. Какой запомнится актриса Анастасия Заворотнюк

Наша прекрасная Настя

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте