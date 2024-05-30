Тендер на очистку прудов и рек объявили в трех городских округах Подмосковья
Конкурс на механизированную очистку водных объектов объявили в трех городских округах: Щелково, Пушкинском и Сергиево-Посадском. Работы необходимо завершить к ноябрю этого года.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.
Подрядчику предстоит очистить Трубинский пруд, четыре участка ручья Поныри, Медвежье озеро, пруд Загорское море и реки Серебрянку и Махорку.
Заказчиком выступает ГБУ МО «Дирекция экологических проектов».
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