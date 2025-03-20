Тендер на модернизацию площадок для выгула собак объявили в Реутове. Аукцион проведут в электронной форме.

На площадках для выгула животных подрядчику предстоит установить барьеры, трамплины, горки, тоннели, а также скамейки и урны для мусора.

Работы проведут на улицах Дзержинского, Советская, Молодежная и Садовый проезд по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Финансировать проект будут из бюджета Реутова. Модернизацию завершат в мае.