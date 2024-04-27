Тендер на ликвидацию борщевика объявили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 17:40 Тендер на ликвидацию борщевика объявили в Подмосковье Медиаархив Подмосковья

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Конкурс в электронной форме на выполнение работ по борьбе с борщевиком Сосновского объявили в Подмосковье. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит ликвидировать борщевик на территории Можайского округа. Провести работы необходимо в срок с мая по август.

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Цель борьбы с борщевиком — локализация и ликвидация очагов распространения растения, удовлетворение общественных потребностей и устранение угрозы здоровью населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 27 водоемов расчистят в регионе в этом году.

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