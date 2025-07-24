Тендер на капремонт ж/д моста на Старосимферопольском шоссе объявили в Серпухове

В городском округе Серпухов планируют провести капитальный ремонт путепровода, расположенного на Старосимферопольском шоссе в районе деревни Лукино. Сооружение длиной почти 70 метров проходит над железнодорожными путями.
Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме уже опубликовали Единой информационной системе в сфере закупок.
Проект реализуют в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет областного бюджета.
Согласно плану, все работы на объекте будут завершены в следующем году, что позволит улучшить транспортную инфраструктуру и повысить безопасность дорожного движения.
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