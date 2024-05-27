Тендер на капремонт здания больницы объявили в Домодедове

Фото: Медиаархив Московской области

Конкурс на капитальный ремонт больницы объявили в Домодедове. Работы проведут по программе «Здравоохранение Подмосковья» и профинансируют за счет средств регионального бюджета.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит капитально отремонтировать здание Домодедовской больницы. А именно, заменить покрытия полов, облицевать стены и потолки, провести сантехнические и электромонтажные работы, а также установить слаботочные вентиляционные системы.

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