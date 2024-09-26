Тендер на капремонт водопровода объявили в поселке Лотошино

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт водопроводных сетей открыли в городском округе Лотошино. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса.

Подрядчику нужно будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать водопроводные сети в поселке Лотошино. Длина участка ориентировочно оставляет 24 тысячи 300 метров.

Работы нужно выполнить в 2025 году. Муниципальный контракт оплатят за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лотошино.

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