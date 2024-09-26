Тендер на капремонт водопровода объявили в поселке Лотошино

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт водопроводных сетей открыли в городском округе Лотошино. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
Подрядчику нужно будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать водопроводные сети в поселке Лотошино. Длина участка ориентировочно оставляет 24 тысячи 300 метров.
Работы нужно выполнить в 2025 году. Муниципальный контракт оплатят за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лотошино.