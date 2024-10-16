Тендер на капремонт участков теплосети объявили в Луховицах

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт участков тепловой сети объявили в Луховицах. Работы нужно закончить в 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит подготовить проект капремонта, рабочую документацию и капитально отремонтировать участки тепловой сети в поселке Фруктовая от котельной Фруктовая, вдоль Молодежной улицы к домам от 21 до 29 — от ТК10 до ТК16.

Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и профинансируют за счет средств регионального и окружного бюджетов.

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