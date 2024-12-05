Тендер на капремонт участка теплосетей объявили в Звездном Городке

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт участка теплосетей объявили в Звездном Городке. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также провести работы по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды. Участок располагается от ТК-1 до запорной арматуры на транзите в доме № 24.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа. Завершить капремонт планируется в 2025 году.