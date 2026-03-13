Тендер на капремонт участка сетей водоснабжения объявили в Лосино-Петровском

В Подмосковье объявили тендер на проведение капитального ремонта участка системы водоснабжения в Лосино-Петровском. Организатором конкурса выступает Комитет по конкурентной политике региона.

Сведения о проведении открытого конкурса разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить документацию, а затем приступить к капитальному ремонту объекта. Речь идет о модернизации участка водопроводной сети от улицы Чехова до улицы Кирова.

В состав контракта также входят проектно-изыскательские работы. В общей сложности планируется обновить около 780 метров водопроводных сетей.

Проект реализуют в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и совершенствование системы обращения с отходами». Финансирование предусмотрено из бюджета Московской области и городского округа Лосино-Петровский.

Завершить работы планируется уже в этом году.