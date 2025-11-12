Тендер на капремонт участка автомобильной дороги объявили в Серпухове
В Серпухове объявили конкурс на капитальный ремонт автомобильной дороги Серпухов — Погари и Серпухов — Данки — Турово. Тендер проведут в электронной форме.
Извещение о конкурсе уже опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчик проведет необходимые инженерные изыскания, подготовит документы и капитально отремонтирует дорогу протяженностью свыше четырех километров.
Работы проведут по государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансирование осуществят за счет средств регионального бюджета.
Обновленную дорогу откроют в 2027 году.
