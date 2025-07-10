Тендер на капремонт центрального теплового пункта объявили в Ленинском округе

Тендер на проведение капитального ремонта центрального теплового пункта № 15 объявили в Ленинском городском округе. Извещение о конкурсе опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ, включая инженерные изыскания, разработку проектной и рабочей документации, а также поставку оборудования для эксплуатации объекта.
Проект реализуют в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» при софинансировании из бюджетов Московской области и Ленинского округа.
Завершить все работы планируется в следующем году.
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