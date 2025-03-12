Тендер на капремонт центра помощи семье и детям объявили в Орехово-Зуеве

Фото: Медиасток Подмосковья

Семейный центр на улице Стаханова в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют в 2025 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как сообщили в подмосковном комитете по конкурентной политике, подрядчик капитально отремонтирует пищеблок, бассейн, установит систему видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией, а также обновит коммуникации.

Работы проведут в рамках муниципальной программы «Социальная защита населения Московской области» за счет регионального бюджета.

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