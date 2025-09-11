Тендер на капремонт тепловых сетей объявили в Электростали
Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт теплосетей проведут в Электростали. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
В ходе закупки выполнят работы на сетях в двухтрубном исполнении протяженностью 6680 метров. Также будет необходимо осуществить инженерные изыскания, разработать и подготовить проектную документацию.
Работы запланированы по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Оплата пройдет с помощью средств, выделенных из бюджетов региона и Электростали.
Завершат капремонт в 2026 году.