Тендер на капремонт тепловых сетей объявили в Электростали

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт теплосетей проведут в Электростали. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

В ходе закупки выполнят работы на сетях в двухтрубном исполнении протяженностью 6680 метров. Также будет необходимо осуществить инженерные изыскания, разработать и подготовить проектную документацию.

Работы запланированы по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Оплата пройдет с помощью средств, выделенных из бюджетов региона и Электростали.

Завершат капремонт в 2026 году.