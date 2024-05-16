Тендер на капремонт теплосети объявили в Луховицах | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 20:54 Тендер на капремонт теплосети объявили в Луховицах Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на капитальный ремонт участков теплосети в поселке Белоомут объявили в городском округе Луховицы. Работы необходимо закончить в октябре этого года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

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Исполнителю предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, капитально отремонтировать теплосеть, а также заменить участки магистральной теплотрассы на протяжении тысячи метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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