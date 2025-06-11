Тендер на капремонт теплосетей объявили в Солнечногорске

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт трубопроводов горячей воды объявили в деревне Миронцево Солнечногорского округа. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также провести сам капремонт. Проектом предусмотрена модернизация наружных инженерных сетей теплоснабжения из труб номинальным диаметром от 100 до 250 миллиметров при прокладке трубопровода в две нитки.

Работы организуют по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершить их планируют в 2026 году.