Тендер на капремонт теплосетей объявили в Солнечногорске

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также провести сам капремонт. Проектом предусмотрена модернизация наружных инженерных сетей теплоснабжения из труб номинальным диаметром от 100 до 250 миллиметров при прокладке трубопровода в две нитки.
Работы организуют по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершить их планируют в 2026 году.
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