Сегодня 19:03 Тендер на капремонт теплосетей объявили в Серебряных Прудах Фото: Медиаархив Подмосковья
Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, разработать рабочую документацию, а также выполнить работы по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды.
Коммунальные объекты модернизируют в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершить все работы необходимо в 2025 году.
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