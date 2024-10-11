Тендер на капремонт теплосетей объявили в Серебряных Прудах

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт более километра теплосетей объявили в Серебряных Прудах. Соответствующее извещения опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, разработать рабочую документацию, а также выполнить работы по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды.

Коммунальные объекты модернизируют в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершить все работы необходимо в 2025 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».