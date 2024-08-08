Тендер на капремонт теплосетей объявили в Реутове

Конкурс на капитальный ремонт тепловых сетей объявили в Реутове. Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исполнителю предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать теплосети от ЦТП-8 до ТК 3-1 в Реутове.

Всего в ближайшие три года планировать реконструировать более 1,7 километров сетей теплоснабжения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».