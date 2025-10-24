Тендер на капремонт теплосетей объявили в Наро-Фоминске

Тепловые сети от котельной № 21в Наро-Фоминске капитально отремонтируют в 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в областном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит необходимую проектную документацию и капитально отремонтирует местные трубопроводы горячей воды. Всего в порядок приведут 554 метра теплосетей.

Работы проведут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет бюджетных средств. Их завершат в 2026 году.