Тендер на капремонт теплосетей объявили в Лосино-Петровском

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт теплосетей объявили в Лосино-Петровском. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить работы, связанные с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, а также выполнением работ по капитальному ремонту объекта. Общая протяженность тепловой сети — превышает 220 метров.
Выполнить все работы необходимо в 2025 году.
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