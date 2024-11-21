Тендер на капремонт теплосетей объявили в Лосино-Петровском

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт теплосетей объявили в Лосино-Петровском. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить работы, связанные с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, а также выполнением работ по капитальному ремонту объекта. Общая протяженность тепловой сети — превышает 220 метров.

Выполнить все работы необходимо в 2025 году.