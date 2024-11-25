Тендер на капремонт теплосетей объявили в Лосино-Петровском

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт тепловых сетей объявили в Лосино-Петровском. Об этом сообщила министр по конкурентной политике Московской области Светлана Журавлева.

Извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать и подготовить проектную документацию, а также провести капитальный ремонт тепловых сетей от котельной 8/15 и нескольких участков в городе. Общая протяженность ремонтируемых сетей превышает 850 метров.

Работы финансируются из бюджета Московской области и городского округа Лосино-Петровский в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращения с отходами». Завершить капитальный ремонт необходимо в 2025 году.